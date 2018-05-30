Рэпер Фейс подрался из-за девушки и попал в отделение полиции

Рэпер Фейс попал в отделение московской полиции после драки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



Фото: vk.com

Драка произошла вечером 30 мая в офисном помещении на улице Большая Садовая в Москве. Второй участник конфликта Тимур Сорокин рассказал СМИ , что рэпер нанес ему несколько ударов по голове, после чего у того началось кровотечение.

По словам Сорокина, Фейс избил его из-за ревности, поскольку он в 2017 году встречался с блогером Марьяной Ро, нынешней девушкой Фейса. Известно, что правоохранители поговорили с музыкантом о музыке и рэпе и отпустили из отделения полиции.

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