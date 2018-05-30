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Рэпер Фейс подрался из-за девушки и попал в отделение полиции
Рэпер Фейс попал в отделение московской полиции после драки. Об этом
Драка произошла вечером 30 мая в офисном помещении на улице Большая Садовая в Москве. Второй участник конфликта Тимур Сорокин
По словам Сорокина, Фейс избил его из-за ревности, поскольку он в 2017 году встречался с блогером Марьяной Ро, нынешней девушкой Фейса. Известно, что правоохранители поговорили с музыкантом о музыке и рэпе и отпустили из отделения полиции.
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Драка произошла вечером 30 мая в офисном помещении на улице Большая Садовая в Москве. Фейс избил бывшего парня своей девушки Марьяны Ро.
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