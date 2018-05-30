Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 3 за 27 долларов

Еще одной новинкой Xiaomi кроме оболочки MIUI 10 и флагманских смартфонов Mi8 и Mi8 SE стал фитнес-браслет Mi Band 3. Об этом сообщает The Verge.





Гаджет получил OLED-экран диагональю в 0,78 дюймов (128 на 80 пикселей) и функцию управления жестами. Браслет позволяет ответить или отклонить входящий вызов, а также показывает погоду. У него есть шагомер, датчик считывания частоты сердечного ритма, а также функция контроля сна и будильник.





Еще одна интересная деталь — водонепроницаемость на глубине до 50 метров (5ATM). Производитель обещает, что на одном заряде аппарат сможет проработать порядка 20 дней. В продаже также появится версия браслета с NFC-модулем.

Стоимость Mi Band 3 в Китае — 27 долларов. Цвет ремешка может быть красным, синим или черным.

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