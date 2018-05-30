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Индусы собирают средства на выпуск электробайка с запасом хода 500 километров
Индусы планируют оснастить будущий электрический мотоцикл блоком батарей емкостью 18,4 кВтч, подзарядка которых будет осуществляться и с помощью рекуперативного торможения. По расчетам разработчиков, дальность хода на одной зарядке у будущего мотоцикла намного превысит среднее значение пробега для электромотоциклов, которое составляет около 320 км.
Электробайк, получивший обозначение EP-1, пока существует только в виде компьютерных рендеров — для постройки готовой модели понадобятся средства, для сбора которых Mankame планирует запустить 1 июля на Indiegogo специальную краудфандинговую кампанию. В общем, немудрено, что подробностей о проекте не так уж и много — индусы сообщили лишь краткие целевые характеристики супербайка.
Оснащать EP-1 планируется электромотором мощностью 40 кВт, развивающим до 180 Нм крутящего момента. Еще одна особенность — композитный ремень вместо цепи в приводе заднего колеса. К дебюту готовятся сразу три версии мотоцикла, причем цены уже обнародованы! Самый дальнобойный и быстрый (251 км/ч «максималки») вариант EP-1 индусы оценили в 13 тысяч долларов, стоимость двух других версий — с батареями меньшей емкости (на 14,97 кВтч и 12,16 кВтч) — 10 500 и 8 500 долларов соответственно.
Когда же электроспортбайк пойдет в серию? Все зависит от итогов кампании по сбору средств на EP-1.
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Электробайк EP-1 пока существует только в виде компьютерных рендеров, но создатели обещают уникальные характеристики.
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