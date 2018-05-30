Индусы собирают средства на выпуск электробайка с запасом хода 500 километров

Создать электрокар с паспортным запасом хода до 500 км нынче не проблема, совсем другое дело — спортивный мотоцикл на электротяге, который может похвастаться внушительным пробегом. У автомобилей места для «упаковки» дополнительных ячеек батареи попросту больше, а вот разработчикам электробайков приходится изрядно ломать голову и подходить к компоновке творчески. И стартап из Индии Mankame из их числа — компания поставила целью разработать не только быстрый, но и самый «дальнобойный» электробайк.





Индусы планируют оснастить будущий электрический мотоцикл блоком батарей емкостью 18,4 кВтч, подзарядка которых будет осуществляться и с помощью рекуперативного торможения. По расчетам разработчиков, дальность хода на одной зарядке у будущего мотоцикла намного превысит среднее значение пробега для электромотоциклов, которое составляет около 320 км.





Электробайк, получивший обозначение EP-1, пока существует только в виде компьютерных рендеров — для постройки готовой модели понадобятся средства, для сбора которых Mankame планирует запустить 1 июля на Indiegogo специальную краудфандинговую кампанию. В общем, немудрено, что подробностей о проекте не так уж и много — индусы сообщили лишь краткие целевые характеристики супербайка.





Оснащать EP-1 планируется электромотором мощностью 40 кВт, развивающим до 180 Нм крутящего момента. Еще одна особенность — композитный ремень вместо цепи в приводе заднего колеса. К дебюту готовятся сразу три версии мотоцикла, причем цены уже обнародованы! Самый дальнобойный и быстрый (251 км/ч «максималки») вариант EP-1 индусы оценили в 13 тысяч долларов, стоимость двух других версий — с батареями меньшей емкости (на 14,97 кВтч и 12,16 кВтч) — 10 500 и 8 500 долларов соответственно.





Когда же электроспортбайк пойдет в серию? Все зависит от итогов кампании по сбору средств на EP-1.