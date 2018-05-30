Саудовская Аравия купила особняк Жаклин Кеннеди​ за $43 млн

43 миллиона долларов за дом! Именно такую цену заплатила Саудовская Аравия за особняк Жаклин Кеннеди. Это самая крупная сумма покупки жилого здания в США.

В этом доме на севере штата Вирджиния супруга 35-го президента США Джона Кеннеди жила в молодости, когда её мать вышла замуж за наследника нефтяной империи. Общая площадь помещений превышает 2000 квадратных метров. Здесь есть теннисный корт, бассейн, спортзал и гараж на четыре автомобиля. Власти Саудовской Аравии намерены использовать особняк «Мерривуд» для размещения официальных делегаций во время командировок в Америку.