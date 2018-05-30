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Стоматологи предостерегают от отбеливания зубов сомнительными методами

31.05.2018 12:01 — Разное | БДГ  
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Всеобщее стремление за белоснежной улыбкой повлекло за собой бум на использование сомнительных методик «отбеливания зубов» в домашних условиях. В ТОП «народных рецептов» входят: пищевая сода и активированный уголь. Специалисты R.O.C.S. рассказали о возможных проблемах с зубами после таких процедур.

Так, при отбеливании содой, если речь идет не о методе профессиональной гигиены air flow – есть серьезный риск истончить зубную эмаль, повредить десны и слизистую полости рта. Активированный уголь также может привести к повреждениям эмали, так что вместо белоснежной улыбки можно стать обладателем царапин и микротрещин на зубах.

Добиться желаемого результата можно другими простыми, но современными и безопасными способами.

Специалисты предлагают использовать трехуровневую отбеливающую систему R.O.C.S. PRO, чья эффективность клинически подтверждена. На первом этапе проводится осветление зубов с помощью использования пасты «Деликатное отбеливание», на втором – уже более глубоко работающее отбеливание с помощью пасты «Кислородное отбеливание».

Изюминка этих двух продуктов в том, что они оптимально работают сочетанным эффектом: либо наносятся на зубную щетку одновременно, либо чередуются.

Для дополнительного эффекта предлагается гель «Блеск для зубов». Уже после первого применения улыбка выглядит заметно светлее, так как гель формирует на поверхности эмали зубов влажную, дающую эмали блеск пленку. Стабильный результат доступен при использовании геля по два-три раза в день в течение двух недель.

Справка

По статистике 99% взрослых белорусов имеют больные зубы. Беларусь входит в число стран с высокой распространенностью кариеса и болезней периодонта.

 
 
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Всеобщее стремление за белоснежной улыбкой повлекло за собой бум на использование сомнительных методик «отбеливания зубов» в домашних условиях. В ТОП «народных...
 
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