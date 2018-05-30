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На выпускном в Барановичах первоклассницу со звонком заменил дрон
Современные технологии замещают людей в самых неожиданных местах. Например, в Барановичском Лицее № 1 традиционный для последней линейки звонок доверили дрону. На фотографию издания
Обычно во время празднования последнего звонка в колокольчик звонит первоклассница, которую несет одиннадцатиклассник. Иногда выпускники отпускают в небо воздушные шарики.
В барановичском лицее, похоже, объединили две традиции. Колокольчик, который символизировал последний звонок, привязали к квадрокоптеру. Его «отпустил в небо» директор лицея Алексей Бычковский.
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Колокольчик, который символизировал последний звонок, привязали к квадрокоптеру.
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