На выпускном в Барановичах первоклассницу со звонком заменил дрон

Современные технологии замещают людей в самых неожиданных местах. Например, в Барановичском Лицее № 1 традиционный для последней линейки звонок доверили дрону. На фотографию издания Intex-press обратил внимание сайт Dev.by .



Фото: Евгений Тиханович / intex-press.by

Обычно во время празднования последнего звонка в колокольчик звонит первоклассница, которую несет одиннадцатиклассник. Иногда выпускники отпускают в небо воздушные шарики.

В барановичском лицее, похоже, объединили две традиции. Колокольчик, который символизировал последний звонок, привязали к квадрокоптеру. Его «отпустил в небо» директор лицея Алексей Бычковский.