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Белорусские волейболистки обыграли Испанию в Евролиге

31.05.2018 12:22 — Разное | Tut.by  
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Белорусские волейболистки 30 мая обыграли на выезде в пяти партиях со счетом 3:2 (25:23, 21:25, 25:22, 19:25, 15:9) Испанию в золотой Европейской лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: CEV

После неожиданного поражения (1:3) на домашней площадке наставник белорусок Петр Хилько признался, что недоволен исходом встречи в «Чижовка-Арене». В Вальядолиде, где состоялся ответный матч, его подопечным удалось взять реванш у соперниц.

Залогом успеха сборной Беларуси стала удачная игра на блоке Анны Калиновской-Гюнгер и Татьяны Маркевич. Всего в этом компоненте команда Петра Хилько набрала 18 баллов.

В равной игре белорускам лишь на тай-брейке удалось перехватить инициативу и победить.

Наиболее результативными игроками у белорусок стали Татьяна Маркевич (15 очков), Анна Калиновская-Гюнгер (14) и Надежда Столяр (13).

В другом матче группы «С» команда Чехии нанесла поражение в гостях Словакии — 3:1 (16:25, 25:16, 25:23, 25:18).

Турнирное положение: Чехия — 12 очков (4 матча), Беларусь — 7 (4), Испания — 4 (4), Словакия — 1 (4).

Белорусские волейболистки продолжат выступление в турнире 2 июня и сыграют на выезде против Чехии, 6 июня в «Чижовка-Арене» состоится ответный поединок.

В серебряной волейбольной Евролиге мужская сборная Беларуси в трех партиях была сильнее команды Албании в Тиране — 3:0 (25:17, 25:22, 25:14).

Команда Виктора Бекши справилась с приемом мяча, а в нападении выделялись диагональный Родион Мискевич (11 очков) и Павел Авдоченко (9 очков).

Лидер группы «В» серебряной Евролиги Хорватия была сильнее Венгрии — 3:0 (25:17, 25:19, 25:18).

Турнирное положение: Хорватия — 12 очков (4 матча), Беларусь — 9 (4), Албания — 3 (4), Венгрия — 0 (4).

Очередные матчи в группе «В» состоятся 2 июня. Белорусская команда сыграет в Сплите с Хорватией (23 мая в Минске балканцы победили 3:1), а волейболисты Албании встретятся с Венгрией.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские волейболистки обыграли на выезде в пяти партиях Испанию в золотой Европейской лиге.
 
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