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В США ураган помог найти в заброшенном гараже раритетный 69-летний Ford

31.05.2018 12:18 — Разное | Tut.by  
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Жители Фан Дистрикт (Ричмонд, США) нашли в одном из заброшенных гаражей кабриолет Ford 1949 года. О том, что в неприметной постройке находится автомобиль удалось узнать после того, как сильный ветер разрушил ветхие ворота. Об этом сообщает телеканал WRIC News.


Вероятно, машина долгое время простояла без движения: кузов покрылся ржавчиной, а мягкая крыша вся изодрана. По словам местных жителей, владелец дома и стоящего рядом гаража умер несколько лет назад, и с тех пор здесь никто не появлялся. Нового собственника пока найти не удалось.


В январе на подземной парковке в Манхэттене нашли раритетные машины, простоявшие там около 40 лет. В список обнаруженных машин вошел Packard образца 1937 года в кузове производства Silver-Knightstown Body Company и Rolls-Royce с кузовом работы Franay.

Однако самой ценной находкой стал Delahaye Cabriolet 1948 года. Это единственный существующий автомобиль, кузов которого изготовила фирма Vesters & Neirinck.

До этого в старом гараже были обнаружены два классических спорткара 1960 годов: Ferrari 275 GTB и Shelby Cobra 427. Машины простояли нетронутыми практически 30 лет, пока собственник гаража не получил уведомление о его сносе.

 
 
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Жители Фан Дистрикт (Ричмонд, США) нашли в одном из заброшенных гаражей кабриолет Ford 1949 года.
 
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