|
В США ураган помог найти в заброшенном гараже раритетный 69-летний Ford
Жители Фан Дистрикт (Ричмонд, США) нашли в одном из заброшенных гаражей кабриолет Ford 1949 года. О том, что в неприметной постройке находится автомобиль удалось узнать после того, как сильный ветер разрушил ветхие ворота. Об этом сообщает телеканал
Вероятно, машина долгое время простояла без движения: кузов покрылся ржавчиной, а мягкая крыша вся изодрана. По словам местных жителей, владелец дома и стоящего рядом гаража умер несколько лет назад, и с тех пор здесь никто не появлялся. Нового собственника пока найти не удалось.
В январе на подземной парковке в Манхэттене
Однако самой ценной находкой стал Delahaye Cabriolet 1948 года. Это единственный существующий автомобиль, кузов которого изготовила фирма Vesters & Neirinck.
До этого в старом гараже были
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Фан Дистрикт (Ричмонд, США) нашли в одном из заброшенных гаражей кабриолет Ford 1949 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)