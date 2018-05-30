Белорусские волейболисты победили команду Албании в Евролиге

Мужская сборная по волейболу в Евролиге обыграла Албанию – 3:0.

В трёх партиях албанцы набрали всего 53 очка. Лучшим у белорусов стал Родион Мискевич, набравший 11 очков. На турнирное положение победа никак не повлияла. Наша команда занимает второе место. Отставание от Хорватии составляет три очка. Белорусы сыграют с хорватами 2 июня.