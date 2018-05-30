Волейболистки сборной Беларуси обыграли испанок в Евролиге

Реванш взят! Волейболистки сборной обыграли испанок в Евролиге.

Победа получилось сложной. После четырёх сетов счёт был 2:2. Всё решил тай-брейк. Его хорошо провели белоруски – 15:9. Лучшими на площадке стали капитан Татьяна Маркевич (15 очков), Надежда Столяр (14 очков) и Анна Гришкевич (14 очков). Белоруски сейчас занимают второе место в группе. Без поражений идут чешки. С ними у наших спортсменок выездной матч 2 июня. В «Финал четырёх» выходят по две команды.