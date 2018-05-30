БГК имени Мешкова выиграл Кубок Беларуси пятый раз подряд

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова выиграл Кубок Беларуси пятый раз подряд и одиннадцатый раз в истории.

В решающем матче СКА обыгран со счётом 29:20. В первом тайме команды отлично сыграли в обороне и ушли на перерыв при счёте в пользу БГК – 12:11. Во второй половине брестчане были заметно сильнее.

Теперь сильнейшие гандболисты Беларуси соберутся в одной команде. Совсем скоро начинается подготовка сборной к отборочным мачтам плей-офф чемпионата мира против Австрии.