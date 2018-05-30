Международный день защиты детей отметят 1 июня в городском сквере.

В программе:

15.20 — 17.30 — районный конкурс танца «Ритм. Движение. Самовыражение» (на сцене).

15.00-18.00 — интерактивная площадка «Лето – пора открытий»: стенды с информацией о возможностях детского оздоровления, отдыха и трудоустройства , а также будет размещена информация о профилактике правонарушений.

17.30-18.00 — проведение игровой программы на сцене.

15.20-18.00 — работа спортивных площадок:

«Игры нашего двора» (прыжки на скакалке, резинке, «Классики», «Неразрывные цепи», «Два капитана» и т.д.;

армрестлинг, шашки, шахматы, подъем гири, ходули, дартс и т.д.;

эстафета на роликах;

эстафета «Безопасный велосипед»;

соревнования по спортивной игре «Городки».

15.00-18.00 — «Город мастеров». Проведение мастер-классов и выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства.

15.00-18.00 — «Арт-авеню».

Работа юных художников (обязательно наличие мольбертов), химические и физические опыты, тематические фотозоны «В мире сказки и волшебства», «Дети – цветы жизни».

Работа юных музыкантов, детское караоке, мастер-классы по хореографии, уличные мимы.

15.30-16.00 — выставка-конкурс детских колясок. От каждого учреждения образования города участие примут по две мамы с детьми: коляска должна быть оригинально оформлена, во время конкурса предусмотрена краткая презентация мамы и ребенка.

15.00-16.00 — «Раскрась лето яркими красками». Рисунки на асфальте на специально отведенной площадке.

15.00-18.00 — «Подари улыбку другу». Сбор канцелярских принадлежностей и игрушек для детей из неблагополучных семей. Все желающие поучаствовать в акции могут принести по 1-2 игрушки, канцелярские принадлежности, книги, раскраски. Площадка будет работать возле «Дерева желаний».

15.00-18.00 — «Островок безопасности»:

конкурс на одевание костюма спасателя, сбивание мишени.

информационные стенды и акции по пожарной безопасности, безопасному поведению на воде, на дороге и т.д.

15.00-18.00 — «Сельский зоопарк».