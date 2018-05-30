ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международный день защиты детей отметят 1 июня в городском сквере.

31.05.2018 11:55 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Международный день защиты детей отметят 1 июня в городском сквере.

В программе:

15.20 — 17.30 — районный конкурс танца «Ритм. Движение. Самовыражение» (на сцене).

15.00-18.00 — интерактивная площадка «Лето – пора открытий»: стенды с информацией о возможностях детского оздоровления, отдыха и трудоустройства , а также  будет размещена информация о профилактике правонарушений.

17.30-18.00 — проведение игровой программы на сцене.

15.20-18.00 — работа спортивных площадок:

  •  «Игры нашего двора» (прыжки на скакалке, резинке, «Классики», «Неразрывные цепи», «Два капитана» и т.д.;
  • армрестлинг, шашки, шахматы, подъем гири, ходули, дартс и т.д.;
  • эстафета на роликах;
  • эстафета «Безопасный велосипед»;
  • соревнования по спортивной игре «Городки».

15.00-18.00 — «Город мастеров». Проведение мастер-классов и выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства.

15.00-18.00 — «Арт-авеню».

  • Работа юных художников (обязательно наличие мольбертов), химические и физические опыты, тематические фотозоны «В мире сказки и волшебства», «Дети – цветы жизни».
  • Работа юных музыкантов, детское караоке, мастер-классы по хореографии, уличные мимы.

15.30-16.00 —  выставка-конкурс детских колясок. От каждого учреждения образования города участие примут по две мамы с детьми: коляска должна быть оригинально оформлена, во время конкурса предусмотрена краткая презентация мамы и ребенка.

15.00-16.00 — «Раскрась лето яркими красками». Рисунки на асфальте на специально отведенной площадке.

15.00-18.00 — «Подари улыбку другу». Сбор канцелярских принадлежностей и игрушек для детей из неблагополучных семей. Все желающие поучаствовать в акции могут принести по 1-2 игрушки, канцелярские принадлежности, книги, раскраски. Площадка будет работать возле «Дерева желаний».

15.00-18.00 — «Островок безопасности»:

  • конкурс на одевание костюма спасателя, сбивание мишени.
  • информационные стенды и акции по пожарной безопасности, безопасному поведению на воде, на дороге и т.д.

15.00-18.00 —  «Сельский зоопарк».

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный день защиты детей отметят 1 июня в городском сквере. В программе: 15.20 — 17.30 — районный конкурс танца «Ритм.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Чудо-лопата для тещи": дачники продолжают совершенствовать орудия труда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика