Чем будут удивлять подворья на фестивале?

Главная изюминка фестиваля национальных культур – это подворья, которые переносят гостей в самые разные уголки мира, знакомя их с традициями, культурой, промыслами народов, которые сегодня проживают в Беларуси. В этом году на улицах и во двориках центральной части Гродно развернутся 19 подворий, на которых свою культуру представят 37 национальностей.





В этом году национальное подворье белорусов станет шире обычного и разместится не возле театра кукол, а займет практически всю площадь Ленина. Здесь выступят творческие коллективы со всех областей Беларуси и покажут региональные особенности культуры нашего народа. Ведь при всей общности у каждого региона – свои традиции. А чтобы гости смогли поближе с ними познакомиться, на подворьях будут организованы выставки ремесленников, пройдут мастер-классы. Вокальные и танцевальные коллективы порадуют гостей многообразием белорусской культуры.



На русском подворье весь день певцы, музыканты, танцоры и поэты будут сменять друг друга, не отпуская зрителей от своей сценической площадки. Перед гостями фестиваля выступят гродненский народный ансамбль песни «Гармония», народный ансамбль народной песни «Бурштын» из Кобринского района, вокалисты гродненка Ольга Колмакова, Мария Лутавинова из Ляховичского района и Сергей Филипов из Миорского района, народная вокальная группа «Суквецце» из Вилейского района, ансамбль танца «Кукушечка» из Бобруйска и другие коллективы. Традиционно на фестивале выступит народный русский хор имени А. Никитиной из Минска. Поэтическую страничку предложат современные поэты. Интересной будет музыкально-поэтическая программа «Три свечи». Здесь же развернется выставка народного творчества.



На польском подворье гостей встретит сама Элиза Ожешко. С этой темой будут связаны многие эпизоды. Например, устроят дегустацию чая «Фестивальный» с медом и малиной – в память о том, что травами увлекалась известная писательница. Здесь же откроется литературный салон-библиотека. Для детей организуют игровую площадку, где предложат традиционные польские игры. Например, с орешками, когда нужно угадать четное или нечетное количество спрятал соперник. Хорошее настроение для гостей подворья будут создавать творческие коллективы из Польши и Беларуси.



Литовцы, латыши и эстонцы решили установить на подворье макет дерева. Каждый желающий сможет сделать отпечаток своей руки в цветах литовского флага и в виде листочка разместить его на дереве, что символизирует теплоту чувств к братскому народу. Национальные игры и забавы ждут взрослых и детвору. К примеру, родителям покажут, как несколько человек одновременно могут заплести причудливую косу на голове девочки. Огромный хоровод соберет всех, кто придет на подворье, а дети порадуют гостей сплетенными национальными фенечками. Будут танцы и песни, а также национальные блюда трех народов и, конечно же, литовский торт «Шакотис».



На украинском подворье впервые выступят народный хор «Крыніца» из Минска и бандуристы из города Ветка Гомельской области, которые исполнят украинские народные песни. Развернется на подворье выставка национальных уборов и изделий ручной работы. Свои концертные номера представит гродненское культурно-просветительное объединение украинцев «Барвінак». Угощать гостей фестиваля здесь будут национальными блюдами, в том числе и салом. На подворье будет развернута большая выставка украинской вышивки. Приедет на фестиваль и хозяин подворья – донской казак. На его стилизованном украинском деревенском дворике будет настоящий мини-зоопарк с домашними животными.



Татары и башкиры на своем подворье устроят спортивные состязания. Гостям предложат пробежать с коромыслом, расплескав как можно меньше воды, перенести, не разбив, яйцо на ложке, выяснить, кто сильнее в боях мешками на бревне. Не обойдется, конечно, без национального вида борьбы на поясах куреш. Гостям предложат попытать счастья и с закрытыми глазами разбить длинной палкой горшок, а детям – отрезать с веревочки приз, тоже с закрытыми глазами. Также все желающие смогут заглянуть в татарский шатер, где центральное место займет 200-летний самовар. Попробовать национальную кухню можно в кафе рядом. А главное место в меню займут изделия из теста: треугольники с мясом эчпочмак, круглые лепешки с картофельным пюре, перловкой или творогом – кыстыбыи и перемячи – своего рода беляши. Обязательно будет и чак-чак.



Гостеприимные армяне познакомят гостей фестиваля с национальными играми. Столичный фольклорный ансамбль «Эребуни», например, предложит армянский вариант танцевальной игры «ручеек». Попробовать свои силы гости смогут и в игре «гол», по правилам которой миниатюрная юла с помощью шнура загоняется в условленное место. На развернувшейся сцене услышим необычные дуэт и трио, когда сольются в одну мелодию сначала звуки скрипки и дудука, а после их дополнит голос оперной певицы Гоар Акопян. После танцевального мастер-класса всем желающим предложат станцевать национальный танец «Кочари». Мелодичный флеш-моб будет посвящен 100-летию провозглашения армянской республики и внушительному юбилею в 2800 лет Еревана.



На молдавском подворье в этом году главная роль будет отведена хлебу. На выставке «Хлеб всему голова» увидим все варианты хлебных изделий с особым смыслом. Например, «калачи» непременно пекут на свадьбы и крестины, «жемни» становятся символом праздничного молдавского стола в Пасху и Рождество. Десятки хлебобулочных изделий – некоторые достигают в диаметре около полуметра – станут ярким украшением подворья, на котором по традиции будет много музыки и танцев.



На чувашском подворье ставку делают на национальную кухню. Гостей будут угощать знаменитым шарттаном – мясным блюдом и хуплой – праздничным пирогом с мясом и картофелем. В этом году на фестивале можно будет отведать культовый напиток чувашей – пиво. Здесь также покажут сверкающие чувашские головные уборы и красивые национальные костюмы, богатые на узоры и орнаменты. В гамму ароматов национальной кухни и блеска костюмов добавится музыкальная нота – народные коллективы исполнят для гостей чувашские плясовые мелодии.



Баранина, говядина, ароматные тонкие пироги и домашнее вино… Каждый гость дагестанского подворья ощутит на себе гостеприимство и радушие этой страны. Кроме разнообразных блюд национальной кухни, здесь подготовили насыщенную концертную программу. Удивлять гостей зажигательной лезгинкой будут талантливый восьмилетний танцор Василий Остромецкий и солисты школы танцев «Легенды Кавказа». Развернется выставка холодного оружия, национальной утвари, ковров ручной работы. А ювелирными изделиями из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями, изготовленными знаменитыми кубачинскими мастерами, можно будет не только полюбоваться, но и приобрести.



Шедевр кочевой цивилизации – казахская юрта – радушно распахнет свои двери для гостей фестиваля на казахском подворье. Познакомятся посетители подворья и с одним из неизменных развлечений любого казахского торжества или праздника – качелями алтыбакан. Предложат здесь гостям поучаствовать в одной из любимых игр казахских детей асыки, танцевальном флешмобе, а также попробовать свои силы в национальной казахской борьбе, внесенной в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



Каждого, кто заглянет на азербайджанское подворье, ждет знакомство с народными инструментами. Среди них тар – напоминает гитару и зурна – похож на дудочку. Женщины продемонстрируют искусство танца живота, а мужчины станцуют лезгинку. Обязательно угостят блюдами национальной кухни – различными видами пловов и шашлыков. Будет и люля-кебаб. А также сладости – шекербура и пахлава. Предложат зрителям посмотреть и на выступление борцов.



В этом году на грузинском подворье состоится настоящее застолье. Будут звучать красивые тосты, а также всеми любимые песни. Для гостей приготовят хачапури, сациви, шашлык, сулугуни, лаваш и другие блюда. Сладким украшением станет торт в виде карты Грузии. В этом году организаторы замахнулись на рекорд – торт станет самым большим за всю историю фестивалей – весить будет около 20 килограммов. Еще одной новинкой будет выставка грузинского хлеба. Можно будет отведать лаваш, лаваш с сыром, хачапури, трандский хлеб, шобы, колоски, багет.



Заглянув на греческое подворье, вы словно побываете на Кикладских островах, точнее, в уютном дворике с бело-голубой архитектурой. Колонны в древнегреческом стиле, украшенные удивительной красоты пейзажами Греции, прямо со входа окунут в интереснейший мир античной цивилизации. Конечно же, «снизойдут» к гостям фестиваля боги знаменитого Олимпа. Будут на подворье танцы, песни, конкурсы, викторины, много угощений. Одно из них – знаменитый греческий салат – гостям предложат сделать самим. Оценить на вкус приготовленное блюдо смогут все желающие.



На подворье евреев в этом году гостей научат танцевать национальный танец «Адама», предложат поиграть в шахматы и покажут театральную зарисовку. Проведут здесь и мастер-класс по технике вырезания из бумаги «рейзл», а с результатами такого творчества будет знакомить тематическая выставка. В череде творческих номеров – выступление единственного в Беларуси народного еврейского ансамбля «Шалом» из Лиды.



На подворье китайцев и корейцев гости узнают, как звучит, например, их имя на корейский манер, и напишут его тушью. Гродненцы и гости фестиваля смогут сфотографироваться в национальных костюмах хозяев подворья и насладиться выступлением творческих коллективов. Станцуют они, конечно, с веерами, лотосом и барабанами. Сыграть на подворье можно будет в необычную игру «чеги-чаги», когда небольшой магнит, украшенный фольгой, подбрасывают ногой в кувшин. Предложат здесь еще и покататься на «нольтыги», где главное – удержать равновесие и «перевесить» компаньона на соседнем краю палки-качели стоя.

Многонациональное подворье «Шматгалоссе» встретит гостей парадом национальных хлебов. Участники народного любительского объединения, представляющие девять национальностей, будут угощать белорусским, русским и украинским караваями, еврейской мацой, туркменской лепешкой и чёреком, армянским и грузинским лавашем, польским хлебом. Будет представлена выставка мастеров. Татьяна Сергиенко из Самары продемонстрирует плетение воротников на коклюшках, Евгений Поликов – украинскую керамику. На подворье можно будет увидеть восточное шоу, хуторские забавы, послушать песни, принять участие в играх.

Американцы, англичане, болгары, испанцы, итальянцы, латиноамериканцы и немцы представят свои национальные культуры на большом общем подворье по улице Найдуса. Испанская диаспора будет презентовать в этом году южно-испанский колорит и характерный ему танцевально-музыкальный стиль фламенко. Зрители смогут увидеть пресловутый зажигательный танец и попробовать научиться нескольким па. Латиноамериканцы перенесут гостей фестиваля на карнавал. Обещают показать основные атрибуты этого праздника: красочные одежды с перьями, украшения из экзотических фруктов и многое другое. Английскую культуру представит супружеская пара Джон и Елена Натт. Вместе они исполнят лирические песни на английском языке. Немецкая диаспора готовит выставку национальных костюмов.

Многонациональное подворье «Восток» в этом году соберет арабов, индийцев, иранцев, палестинцев, афганцев, узбеков, цыган. Свои национальные песни и танцы гостям представят цыгане, арабы, иранцы и палестинцы, обещает удивить сольное выступление представительницы арабской диаспоры. Не оставит равнодушными выступление ансамбля индийского танца «Индивара» из Минска. Коллектив выступает с гастролями как в нашей стране, так и за рубежом. При нем создана известная в республике школа классического танца Индии по стилю бхаратанатьям. А из Житковичей в Гродно приедет цыганский ансамбль песни и танца «Лачшо дывес». Еще один сюрприз этого подворья – концерт минского ансамбля «Иерусалим». Также здесь будут развернуты выставки, рассказывающие о культурных традициях народов.

Национальные подворья ждут гостей 2 июня с 12.00.

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