Подписка на имиджевое издание МЧС – журнал «Служба спасения»

С мая началась подписная кампания на второе полугодие 2018 года журнала «Служба спасения».

Это имиджевое информационно-аналитическое издание, освещающее деятельность Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Журнал представляет интерес для работников МЧС, а также для специалистов организаций, работающих в сфере безопасности, преподавателей «Основ безопасности жизнедеятельности» и просто для заинтересованного читателя. Издаётся один раз в месяц на 68 страницах.

Основными задачами издания являются:

- освещение профессиональных вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня осведомлённости населения в вопросах обеспечения безопасности;

- формирование положительного имиджа и высокого престижа МЧС;

- формирование единого информационного пространства, на территории которого могут общаться все те, кто заинтересован в вопросах обеспечения безопасности.

Подписные индексы:

для индивидуальных подписчиков – 74913, для ведомственных подписчиков – 749132.

Подписка продлится до 25 июня 2017 г. Спешите приобрести верного друга и помощника в в своей профессиональной деятельности.



