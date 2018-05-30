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Подписка на имиджевое издание МЧС – журнал «Служба спасения»

31.05.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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С мая началась подписная кампания на второе полугодие 2018 года журнала «Служба спасения».

Это имиджевое информационно-аналитическое издание, освещающее деятельность Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Журнал представляет интерес для работников МЧС, а также для специалистов организаций, работающих в сфере безопасности, преподавателей «Основ безопасности жизнедеятельности» и просто для заинтересованного читателя. Издаётся один раз в месяц на 68 страницах.

Основными задачами издания являются:

- освещение профессиональных вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня осведомлённости населения в вопросах обеспечения безопасности;

- формирование положительного имиджа и высокого престижа МЧС;

- формирование единого информационного пространства, на территории которого могут общаться все те, кто заинтересован в вопросах обеспечения безопасности.

Подписные индексы:

для индивидуальных подписчиков – 74913, для ведомственных подписчиков – 749132.

Подписка продлится до 25 июня 2017 г. Спешите приобрести верного друга и помощника в в своей профессиональной деятельности.


 
 
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С мая началась подписная кампания на второе полугодие 2018 года журнала «Служба спасения».
 
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