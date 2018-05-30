Подписка на имиджевое издание МЧС – журнал «Служба спасения»

С мая началась подписная кампания на второе полугодие 2018 года журнала «Служба спасения».
Это имиджевое информационно-аналитическое издание, освещающее деятельность Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Журнал представляет интерес для работников МЧС, а также для специалистов организаций, работающих в сфере безопасности, преподавателей «Основ безопасности жизнедеятельности» и просто для заинтересованного читателя. Издаётся один раз в месяц на 68 страницах.
Основными задачами издания являются:
- освещение профессиональных вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- повышение уровня осведомлённости населения в вопросах обеспечения безопасности;
- формирование положительного имиджа и высокого престижа МЧС;
- формирование единого информационного пространства, на территории которого могут общаться все те, кто заинтересован в вопросах обеспечения безопасности.
Подписные индексы:
для индивидуальных подписчиков – 74913, для ведомственных подписчиков – 749132.
Подписка продлится до 25 июня 2017 г. Спешите приобрести верного друга и помощника в в своей профессиональной деятельности.