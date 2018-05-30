ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аукционы по продаже недвижимости за несколько месяцев принесли в бюджет области почти миллион

31.05.2018 12:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С начала года на аукционах фонда «Витебскоблимущество» продали 37 объектов госсобственности. Это более чем на треть превышает данные за аналогичный период 2017 года, сообщил начальник управления по распоряжению госимуществом фонда Павел Лукьянов.

Сумма денег от реализации неиспользуемой недвижимости — почти миллион рублей (за аналогичный период 2017 года — около 260 тысячи рублей), при этом на 16 результативных аукционах объекты продавали по начальной цене, равной одной базовой величине (24,5 рубля).

Наибольший интерес потенциальных покупателей вызывают сооружения, по которым цена снижена на 80% или установлена в размере базовой величины. Причем в ходе торгов цена может вырасти значительно.

Так, на аукцион 30 мая выставили со снижением начальной цены на 80% бывшую баню площадью 153,3 кв. м в деревне Старый Двор Поставского района, и она заинтересовала троих потенциальных покупателей. В результате победитель определился на 15-м шаге аукциониста, когда цена выросла примерно в пять раз — почти до 7 тысяч рублей.

Новый собственник появился у неиспользуемого склада площадью 345,8 кв. м в Поставах. Его продали местному частному предприятию на аукционе 30 мая за 23,6 тысячи рублей. Объект выставляли также со снижением начальной цены на 80%. В результате на торги зарегистрировались 6 участников, еще трое в последний момент отказались от борьбы за недвижимость. Победитель определился на 10-м шаге аукциониста, когда цена выросла в 2,5 раза.

На июнь-июль фонд «Витебскоблимущество» объявил торги по 90 объектам недвижимости. Всего в 2018 году на аукционы планируют выставить более 240 строений.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала года на аукционах фонда "Витебскоблимущество" продали 37 объектов госсобственности. Это более чем на треть превышает данные за аналогичный период 2017 года
 
Новости дня
Новости разные
 
БГК имени Мешкова выиграл Кубок Беларуси пятый раз подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика