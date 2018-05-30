Аукционы по продаже недвижимости за несколько месяцев принесли в бюджет области почти миллион

С начала года на аукционах фонда «Витебскоблимущество» продали 37 объектов госсобственности. Это более чем на треть превышает данные за аналогичный период 2017 года, сообщил начальник управления по распоряжению госимуществом фонда Павел Лукьянов.

Сумма денег от реализации неиспользуемой недвижимости — почти миллион рублей (за аналогичный период 2017 года — около 260 тысячи рублей), при этом на 16 результативных аукционах объекты продавали по начальной цене, равной одной базовой величине (24,5 рубля).

Наибольший интерес потенциальных покупателей вызывают сооружения, по которым цена снижена на 80% или установлена в размере базовой величины. Причем в ходе торгов цена может вырасти значительно.

Так, на аукцион 30 мая выставили со снижением начальной цены на 80% бывшую баню площадью 153,3 кв. м в деревне Старый Двор Поставского района, и она заинтересовала троих потенциальных покупателей. В результате победитель определился на 15-м шаге аукциониста, когда цена выросла примерно в пять раз — почти до 7 тысяч рублей.

Новый собственник появился у неиспользуемого склада площадью 345,8 кв. м в Поставах. Его продали местному частному предприятию на аукционе 30 мая за 23,6 тысячи рублей. Объект выставляли также со снижением начальной цены на 80%. В результате на торги зарегистрировались 6 участников, еще трое в последний момент отказались от борьбы за недвижимость. Победитель определился на 10-м шаге аукциониста, когда цена выросла в 2,5 раза.

На июнь-июль фонд «Витебскоблимущество» объявил торги по 90 объектам недвижимости. Всего в 2018 году на аукционы планируют выставить более 240 строений.