На ул. Советской предлагают построить гостиницу, объявлены общественные обсуждения

Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях архитектурной концепции: «Реконструкция домов по ул. Советской, 96, 98, 100, 100/1, 102/1 и ул. Дзержинского, 39 в г. Бресте под гостиничный комплекс»



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55985.php

Читать полностью в источнике с фото:





Данная процедура проводится на основании Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687 (в редакциях постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2014 № 109 и 01.04.2014 № 301).

Общественное обсуждение проводится в форме информирования физических и юридических лиц и анализа общественного мнения.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55985.php

Читать полностью в источнике с фото:





посмотреть "живьём"

Организатором общественного обсуждения выступает Брестский городской исполнительный комитет (г. Брест, ул. Энгельса, 3, контактный тел.: 21-03-01). Разработчик архитектурной концепции – ООО «Будаунiчы рай» (224000, г. Брест, ул. Карьерная, 12, корпус 1В, контактный тел.: (8 0162) 48-42-44).

Реализация проекта планируется на территории исторического центра г. Бреста, в квартале, ограниченном улицами Советской, Дзержинского, Куйбышева и проспектом Машерова.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55985.php

Читать полностью в источнике с фото:





Архитектурной концепцией предусматривается реконструкция зданий №№ 96, 98, 100, 100/1, 102/1 по улице Советской и здания № 39 по улице Дзержинского в г. Бресте под гостиничный комплекс. В виду того, что в состав объектов, рассматриваемых в концепции, входят здания, имеющие статус историко-культурной ценности, реализация проектных решений будет осуществляться после рассмотрения проекта и выполнения требований Министерства культуры Республики Беларусь с учетом положений, определенных Кодексом Республики Беларусь о культуре.

Разработчиком планируется выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение сохранности и архитектурно-пространственной целостности объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, а так же работ по благоустройству внутреннего дворового пространства гостиницы и прилегающих территорий.

Целью концепции является включение части квартала, в данный момент находящейся в аварийном заброшенном состоянии, в хозяйственный оборот путем возведения гостиничного комплекса вместимостью до 60 номеров с рестораном и парковочными местами, а так же выполнения работ по реставрации фасадов зданий, имеющих статус историко-культурной ценности.

Для реализации проектных решений необходимо произвести снос существующих хозяйственных построек и зданий, не имеющих статус историко-культурной ценности, входящих в границы работ рассматриваемой концепции, и выполнить работы по перекладке инженерных сетей.

Архитектурной концепцией учтено наличие пешеходной зоны по улице Советской, а так же возможность организации подъездов для обслуживания гостиничного комплекса, как со стороны улицы Куйбышева, так и со стороны улицы Дзержинского.

Площадь участка в границах работ составляет 0,4256 га, общая площадь застройки – 0,212 га, общая площадь комплекса – 5600 м², вместимость – до 60 номеров. Для размещения автотранспорта проектным решением предусматривается устройство 32 парковочных мест, а так же место для парковки туристического автобуса.

Информация о регламентах использования застройки территории:

— коэффициент интенсивности застройки – 1,3;

— коэффициент застройки земельного участка – 0,47;

— процент озеленения территории – 6 %.

Срок проведения общественного обсуждения с 21 мая по 14 июня 2018 г.

Ознакомиться с материалами архитектурно-планировочной концепции объекта «Реконструкция домов по ул. Советской, 96, 98, 100, 100/1, 102/1 и ул. Дзержинского, 39 в г. Бресте под гостиничный комплекс» можно в период проведения общественного обсуждения в инфоцентре по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3 в здании Брестского горисполкома в рабочие дни с 8.30 до 17.30, а также на официальном сайте Брестского городского исполнительного комитета.

Свои замечания и предложения просим высылать с пометкой «Реконструкция домов по ул. Советской, 96, 98, 100, 100/1, 102/1 и ул. Дзержинского, 39 в г. Бресте под гостиничный комплекс» по адресу: ГУ «Редакция газеты «Брестский вестник», ул. Мицкевича, 25, г. Брест, 224005 или на адрес электронной почты: brestvestnik@bvn.by.

Замечания и предложения участников общественного обсуждения будут рассмотрены на областном градостроительном Совете, созданном решением Брестского облисполкома от 07.08.2014 № 610.