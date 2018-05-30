Брестские школьники вышли в суперфинал масштабного футбольного турнира

Брестские школьники вышли в республиканский финал масштабного футбольного турнира «Кубок Coca-Cola. Вступай в игру!», в котором приняло участие около 30 тыс. школьников. Победителей региональных финалов определи в мае в разных регионах, рассказали организаторы.



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В республиканском финале, который состоится 1 июня, встретятся юные футболисты из шести регионов страны. Двумя командами мальчиков и девочек 12-14 лет также будет представлен Минск. Все они стали победителями прошедших региональных финалов и теперь поборются за звание чемпионов.

Брестскую область представят команда мальчиков из СШ № 26 Бреста. Среди девочек за чемпионский титул будут соревноваться футболистки из сборной Московского района Бреста.

Победители среди команд мальчиков и девочек примут участие в мастер-классе национальной сборной Беларуси. Они также посетят 8 сентября матч Лиги Наций УЕФА, на котором сыграют команды Беларуси и Сан-Марино.

Массовый турнир призван помочь ребятам усовершенствовать свое мастерство и открыть для себя профессиональный мир футбола. Он также развивает у школьников ценности здорового образа жизни и спорта. Кроме того, мероприятие способствует развитию юношеского футбола, считают в компании «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Турнир проводится с 2012 года компанией «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» совместно с Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской федерацией футбола. Проведение массовых турниров среди школьников направлено на повышение уровня юношеского футбола в Беларуси. При этом турнир заметно расширился за последние годы. Так, если в 2012 году в нем приняли участие 1 956 подростков, то сейчас он собрал вместе около 30 тыс. школьников в возрасте от 12 до 14 лет. По традиции между собой соревнуются команды не только мальчиков, но и девочек. Массовый футбольный турнир объединил команды со всех районов Беларуси.