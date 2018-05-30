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Сотрудник отдела охраны спас утопающего на реке Мухавец

31.05.2018 12:51 — Разное | Виртуальный Брест  
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Наверное, в органах внутренних дел нет сотрудника, который бы не хотел совершить подвиг, спасаю чью-то жизнь, ведь на службу принимаются только мужественные, сильные люди, видящие свое предназначение в оказании помощи людям, попавшим в беду.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55983.php

Сотрудник отдела охраны спас утопающего на реке Мухавец

Возможно, об этом мечтал и старший сержант милиции Дмитрий Москаленко, младший инспектор охраны специальной группы милиции Брестского отделения управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, но уж точно не думал, что это произойдет не в служебное время.

Отдыхая на берегу реки Мухавец вместе с супругой и друзьями в один из знойных майских вечеров, он неожиданно услышал крики о помощи. Обернувшись, вдалеке увидел мужчину, периодически скрывающегося под водой.

Не раздумывая ни минуты, сотрудник вместе с друзьями бросился к воде и поспешил на помощь. Пока подплывали, утопающий несколько раз скрывался под водой, а всплывая, не прекращал звать на помощь.

Спасенным оказался, местный житель.

Как рассказал Дмитрий, когда они возвращались, на берегу их уже ждали сотрудники МЧС и скорой помощи, которых вызвали неравнодушные граждане.

Таким образом, бдительность, мужество и оперативность сотрудника охраны спасли жизнь человеку.

Как отметил начальник управления полковник милиции Андрей Жемайтук несмотря на то, что Дмитрий Москаленко служит в органах внутренних дел без малого 5 лет, он уже неоднократно поощрялся правами начальника управления и Департамента охраны за успехи в служебной деятельности, в прошлом году его родители были награждены Благодарностью Министра внутренних дел Республики Беларусь. Сомнений, что он без промедления выполнит свой гражданский долг с полной отдачей не было, т.к. он яркий представитель золотого фонда органов внутренних дел нашей страны.

 
 
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