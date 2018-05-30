



К Международному дню защиты детей областная организация ОО «БРСМ» организовала акцию «Неделя Добра». Об этом сообщили в общественном объединении.

Волонтеры движения «Доброе Сердце» проводили в различных уголках Могилевщины трудовые и экологические акции, помогали ветеранам и одиноко проживающим пожилым людям, посещали детей-сирот, детей-инвалидов и многодетные семьи.

Завершающим днем проекта станет 1 июня. В этот день волонтеры МГУ имени А.А.Кулешова и отряда «Импульс» БГСХА с праздничной программой посетят Могилевский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Они передадут учреждению гигиенические средства, канцелярские принадлежности, развивающие игры и др.

Также в Международный день защиты детей акцию по сбору средств на лечение больному ребенку проведут в Быхове. В мероприятии, которое начнется в 17.00 в актовом зале районного центра культуры, примут участие волонтеры движения БРСМ «Доброе Сердце», индивидуальные исполнители, молодежные и детские творческие коллективы Могилевщины. Вырученные средства будут направлены Варваре Назаревич на лечение и реабилитацию. «Девочке поставили диагноз спинальная мышечная атрофия 2 типа, — рассказали собеседники. — Варвара не может самостоятельно садиться, ползать, вставать. Иногда, когда она рисует за своим столиком, может немного завалиться на бок и ей уже очень тяжело подняться без посторонней помощи».

Волонтерское движение «Доброе Сердце» одно из приоритетных направлений деятельности БРСМ. В Могилевской области действует 274 волонтерских отрядов общей численностью 3987 добровольцев.