7-летний мальчик с алкогольным опьянением попал больницу в Добрушском районе

В Добрушском районе 7-летнего мальчика доставили в больницу с алкогольным опьянением тяжёлой степени, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Как оказалось, мать ребёнка ушла на работу в ночную смену. Сына она оставила под присмотром своего 16-летнего брата. Подросток взял племянника с собой на водоём. Там к ним присоединился ещё один приятель. Все трое стали распивать спиртное (водку и пиво). По дороге домой 7-летнему мальчику стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

В больницу мальчик поступил с диагнозом «алкогольное опьянение тяжёлой степени». По данному факту милиция проводит проверку.