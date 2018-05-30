В Германии мужчина с ножом напал на пассажира поезда и полицейского

Мужчина с ножом напал на пассажира поезда, а затем ранил сотрудника полиции. Инцидент случился 30 мая на севере Германии, сообщают зарубежные СМИ.

В поезде между двумя пассажирами произошла ссора, в ходе которой один из них достал нож и ударил оппонента. Во Фленсбурге в вагон вошли двое сотрудников полиции и попытались задержать мужчину, однако тот набросился на них с ножом. Сотрудница полиции выстрелила в злоумышленника. Нападавший от полученных ранений скончался.

Раненый пассажир с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу. Сотрудница полиции получила лёгкое ранение.

Со станции всех эвакуировали, территорию оцепили. Движение поездов через Фленсбург временно приостановлено. Ведётся расследование.