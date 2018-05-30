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Внешний госдолг Беларуси уменьшился с января 2018 года почти на два процента
31.05.2018 12:46 — Разное | Ежедневник
Внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2018 года составил 16,4 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 315,6 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
В январе-апреле 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 990,5 млн долларов, в том числе:
Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1 235,1 млн долларов, из которых:
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2018 года составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 261,8 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%.
За январь-апрель 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 186,7 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 126,9 млн долларов и 23,1 млн рублей.
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Внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2018 года составил 16,4 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 315,6 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или...
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