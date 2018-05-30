Внешний госдолг Беларуси уменьшился с января 2018 года почти на два процента





Внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2018 года составил 16,4 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 315,6 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

В январе-апреле 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 990,5 млн долларов, в том числе:

600 млн долларов– еврооблигации;

313,6 млн долларов– Правительства и банков Российской Федерации;

42,3 млн долларов– МБРР;

33,1 млн долларов– банков КНР;

1,5 млн долларов– ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1 235,1 млн долларов, из которых:

800 млн долларов– еврооблигации;

179,3 млн долларов– банки КНР;

137,1 млн долларов– Правительство Российской Федерации;

88,3 млн долларов – ЕФСР;

29,3 млн долларов – МБРР;

0,7 млн долларов – США;

0,4 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2018 года составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 261,8 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%.

За январь-апрель 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 186,7 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 126,9 млн долларов и 23,1 млн рублей.