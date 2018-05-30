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В Германии вступили в силу первые запреты для дизельных авто

31.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Германии вступили в силу первые запреты для дизельных авто

В немецком Гамбурге с сегодняшнего дня вступили в силу первые в стране запреты для автомобилей с дизельными двигателями, сообщает Deutsche Welle.

Запреты введены на двух участках магистральной трассы в районе Альтона. Один из участков имеет протяженность в 580 м, другой - в 1,6 км. В первом случае запрет распространяется лишь на грузовики, которые не соответствуют стандарту Евро-5, а в другом - и на легковые автомобили ниже стандарта Евро-6.

Для жителей, проживающих в районе данных участков трассы, предусмотрены исключения, а для остальных - объездные пути.

Полиция Гамбурга в первое время будет информировать автомобилистов о введенных ограничениях и выборочно проверять транспорт. После переходного периода нарушителям придется заплатить штраф в размере 25 евро для легковых автомобилей и 75 евро для грузовых.

Введение запрета для дизельных автомобилей власти Гамбурга объяснили необходимостью снижения содержания окиси азота в воздухе. Однако экологи расценивают действия гамбургских властей как сугубо символический шаг. По их мнению, недостаточно сделать менее загрязненными лишь несколько сот метров трассы. Более чистого воздуха можно добиться, лишь ограничив допуск автомобилей в центральные районы городов.

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В немецком Гамбурге с сегодняшнего дня вступили в силу первые в стране запреты для автомобилей с дизельными двигателями, сообщает Deutsche Welle. Запреты...
 
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