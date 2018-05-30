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Найдены родители потерявшегося в Витебске полуторагодовалого ребёнка
Родители потерявшейся в Витебске полуторагодовалой девочки нашлись. Сейчас устанавливаются подробности инцидента, сообщает УВД Витебского облисполкома.
Напомним, что вечером 30 мая в Витебске местный житель обнаружил полуторагодовалую девочку (без взрослых) у подъезда дома на улице Репина. Он сообщил об этом в милицию. Девочку доставили в больницу для обследования. После этого родители или опекуны малышки были объявлены в розыск.
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Родители потерявшейся в Витебске полуторагодовалой девочки нашлись. Сейчас устанавливаются подробности инцидента, сообщает УВД Витебского облисполкома.
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