Найдены родители потерявшегося в Витебске полуторагодовалого ребёнка

Родители потерявшейся в Витебске полуторагодовалой девочки нашлись. Сейчас устанавливаются подробности инцидента, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Напомним, что вечером 30 мая в Витебске местный житель обнаружил полуторагодовалую девочку (без взрослых) у подъезда дома на улице Репина. Он сообщил об этом в милицию. Девочку доставили в больницу для обследования. После этого родители или опекуны малышки были объявлены в розыск.