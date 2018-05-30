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В Борисове более пяти часов тушили пожар на полигоне бытовых отходов
Новости Беларуси. Вечером 30 мая в Борисове горел мусор на полигоне бытовых отходов площадью 24 га.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей площадь пожара составила 2 га. Пламя тушили 32 человека. На локализацию пожара потребовалось более часа, а на его ликвидацию – более пяти часов. Никто не пострадал.
Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём .
На неделе в Минске произошёл пожар на предприятии.
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Новости Беларуси. Вечером 30 мая в Борисове горел мусор на полигоне бытовых отходов площадью 24 га. Фото: МЧС Беларуси По сведениям МЧС Беларуси, к моменту...
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