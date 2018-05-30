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В Борисове более пяти часов тушили пожар на полигоне бытовых отходов

31.05.2018 13:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 30 мая в Борисове горел мусор на полигоне бытовых отходов площадью 24 га.  

В Борисове более пяти часов тушили пожар на полигоне бытовых отходов
Фото: МЧС Беларуси  

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей площадь пожара составила 2 га. Пламя тушили 32 человека. На локализацию пожара потребовалось более часа, а на его ликвидацию – более пяти часов. Никто не пострадал.   

В Борисове более пяти часов тушили пожар на полигоне бытовых отходов
Фото: МЧС Беларуси  

Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём .  

В Борисове более пяти часов тушили пожар на полигоне бытовых отходов
Фото: МЧС Беларуси  

На неделе в Минске произошёл пожар на предприятии.  

Горел утеплитель – здесь подробности.   

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 30 мая в Борисове горел мусор на полигоне бытовых отходов площадью 24 га.   Фото: МЧС Беларуси   По сведениям МЧС Беларуси, к моменту...
 
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