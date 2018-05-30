В Борисове более пяти часов тушили пожар на полигоне бытовых отходов

Новости Беларуси. Вечером 30 мая в Борисове горел мусор на полигоне бытовых отходов площадью 24 га.



Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей площадь пожара составила 2 га. Пламя тушили 32 человека. На локализацию пожара потребовалось более часа, а на его ликвидацию – более пяти часов. Никто не пострадал.



Фото: МЧС Беларуси

Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём .



Фото: МЧС Беларуси

На неделе в Минске произошёл пожар на предприятии.