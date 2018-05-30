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Мать уверяет, что дочь сама спустилась с 4 этажа и вышла на улицу. В Витебске найдены родители потерявшейся малышки
Новости Беларуси. Найдены родители девочки, которую обнаружили у подъезда в Витебске.
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Правоохранители начали поиски родителей малышки. Сотрудники отдела уголовного розыска Первомайского РОВД показывали фото девочки жильцам близлежащих домов. И один из местных жителей дал номер мамы ребенка милиционерам.
Созвониться с родителями ребенка не удалось. Мама девочки путано рассказывала о том, где находится.
Когда 30-летнюю женщину отыскали, она не смогла объяснить, почему сразу не связалась с правоохранителями.
По словам женщины, она не знала, что ее дочь не дома. Накануне мама девочки поругалась с мужем, выпила и легла спать. Отец малышки не ночевал дома.
Мать уверяет, что ее дочь сама спустилась с четвертого этажа и вышла на улицу.
Точку в этой истории поставят органы опеки и попечительства.
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Мать уверяет, что дочь сама спустилась с 4 этажа и вышла на улицу. В Витебске найдены родители потерявшейся малышки
Новости Беларуси. Найдены родители девочки, которую обнаружили у подъезда в Витебске. По информации УВД Витебского облисполкома, полуторогодовалого ребенка...
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