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Житель Гродно поджег автомобиль конкурента по бизнесу

31.05.2018 13:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Житель Гродно поджег автомобиль конкурента по бизнесу
Фото из открытых источников

Ранее оба гродненца вели совместный бизнес, оказывая услуги по вскрытию автомобильных замков.

Но пути мужчин разошлись, когда один из них узнал, что компаньон его обманывает. Каждый стал работать сам на себя.

Житель Гродно поджег автомобиль конкурента по бизнесу В Солигорске мужчина из ревности поджег автомобиль коллеги

После этого аферист принялся совершать мелкие пакости по отношению к конкуренту (переклеивал и срывал объявления), а потом при помощи своего нового коллеги по бизнесу решил сжечь автомобиль, пишет БЕЛТА.

Поздним вечером подельник его вскрыл, плеснул туда бензина и поджег. Но дым и огонь вовремя заметила соседка и вызвала соответствующие службы. Пожар был потушен, но салон автомобиля пострадал.
 

 

 
 
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Пожар был потушен, но салон автомобиля пострадал.
 
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