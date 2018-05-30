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Лукашенко: будем тратить, сколько нужно, и кормить своих солдат

31.05.2018 13:31 — Разное | БДГ  
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Беларусь не собирается «бряцать оружием», она будет финансировать свои вооруженные силы и кормить своих солдат.

Об этом заявил главнокомандующий Александр Лукашенко, выступая на совещании об итогах проверки ВС Беларуси, сообщает пресс-служба президента.

Он отметил, что на безопасность в стране будет выделяться столько денег, сколько это необходимо. В мире сегодня сложилась непростая военно-политическая обстановка, сказал президент.

По его словам, в перевооружение ВС уже вложены существенные средства, войска снабжены современной боевой техникой, экипировкой и средствами управления. «Кормить надо своих солдат», — подчеркнул глава государства.

«Наша армия является одним из основных инструментов государства по обеспечению военной безопасности. Она должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. И это важнейшее требование», — отметил глава государства.

Дорогостоящее оружие должно использоваться в полную силу, недопустимо, «чтобы оно приходило в негодность из-за непрофессионализма отдельных командиров».

«Задача стоит не просто сохранить или увеличить военный потенциал нашей армии, но и рационально его применять. Речь идет не только о военных расходах. Одними из ключевых элементов боеспособности являются готовность к отмобилизованию и обученность войск, особенно офицеров. Вообще без солдата, офицера, генерала никакое оружие никакой армии не поможет. Любым оружием надо уметь пользоваться», — уверен президент.

Лукашенко рассказал, что ему доложили об итогах проверки, в армии вскрыто множество недостатков, и почти все они — субъективного характера: формализм, безалаберность и банальгая неорганизованность.

«Это крайне неприемлемо и недопустимо. Мы не настолько богаты, чтобы подробным образом нести службу в Вооруженных Силах и распоряжаться тем имуществом, которое мы имеем»,— сказал глава государства.

Лукашенко потребовал, чтобф ему доложили о причинал открывшихся фактов неуставных взаимоотношений и напомнил, что «расслабление превращается в головотяпство и безответственность», а это дорого обходится народу. «Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, чтобы не было потом больно», — заключил президент.

 
 
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Беларусь не собирается «бряцать оружием», она будет финансировать свои вооруженные силы и кормить своих солдат.
 
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