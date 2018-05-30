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"Белнефтехим": Механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время
Механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время. Об этом заявил журналистам председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, передает
«В настоящее время в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть. В ближайшее время это будет известно», — сказал Игорь Ляшенко.
Он констатировал, что в связи с удорожанием стоимости нефти повышения цен на топливо неизбежно. «Это естественный процесс», — заметил глава «Белнефтехима».
Напомним, ранее глава «Белнефтехима»
Он также заявил, что при изменении стоимости барреля в большую или меньшую сторону пропорционально будет происходить и изменение цен на автомобильное топливо. Если нынешняя стоимость барреля нефти сохранится, то розничные цены на автомобильное топливо будут подтягиваться до названного уровня.
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В настоящее время в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть.
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