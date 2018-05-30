"Белнефтехим": Механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время

Механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время. Об этом заявил журналистам председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, передает БЕЛТА .



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«В настоящее время в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть. В ближайшее время это будет известно», — сказал Игорь Ляшенко.

Он констатировал, что в связи с удорожанием стоимости нефти повышения цен на топливо неизбежно. «Это естественный процесс», — заметил глава «Белнефтехима».

Напомним, ранее глава «Белнефтехима» рассказал , что при нынешних ценах на нефть (80 долларов по состоянию на 24 мая. — Прим. AUTO.TUT.BY) бензин подорожает на 24%. «При $ 80 за баррель паритетная цена в условиях нашего внутреннего рынка на бензин 92-й и 95-й будет укладываться в диапазон от 80 до 85 центов за 1 литр (от 1,6 до 1,7 рубля). Эти цифры применимы и к ценам Российской Федерации», — пояснил председатель «Белнефтехима».

Он также заявил, что при изменении стоимости барреля в большую или меньшую сторону пропорционально будет происходить и изменение цен на автомобильное топливо. Если нынешняя стоимость барреля нефти сохранится, то розничные цены на автомобильное топливо будут подтягиваться до названного уровня.