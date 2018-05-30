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Как работают российские снайперы в Сирии

31.05.2018 13:23 — Разное | Tut.by  
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Фотографии снайперской пары россиян на боевой позиции в Сирии, опубликовал известный блогер Борис Рожин. К какому подразделению принадлежат бойцы неизвестно: возможно это силы специальных операций или «частники», например, ISIS Hunter. Снимки сделаны во время боев в Восточной Гуте.


Фото: colonelcassad.livejournal.com

Судя по фотографиям, бойцы вооружены снайперскими винтовками АСВК и Steyr-Mannlicher SSG 08. Первая — это крупнокалиберная винтовка российского производства, созданная по схеме «булпапп». Питание винтовки — из магазина на пять патронов. Он размещается позади пистолетной рукоятки.


Фото: colonelcassad.livejournal.com

Фото: colonelcassad.livejournal.com

Винтовка зарекомендовала себя как тяжелое, но надежное и относительно точно оружие, способное поражать противника на дистанции от 1000 до 1500 метров. Этому способствует мощный 12,7 мм патрон 7Н34.


Фото: colonelcassad.livejournal.com

Steyr-Mannlicher SSG 08 разработана в 2008 году. В ее создании принимали участие в качестве консультантов профессиональные снайперы австрийского антитеррористического подразделения EKO Cobra. В зависимости от выбранного боеприпаса, винтовка комплектуется отъемным коробчатым магазином 10 патронов (для калибра .243 Win и .308 Win), или на 8 патронов (для .300 Win Mag).

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Снимки сделаны во время боев в Восточной Гуте.
 
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