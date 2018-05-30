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"Однажды я подставил всю роту". Гончаренко рассказал о своем опыте службы в армии

31.05.2018 13:22 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер московского ЦСКА белорус Виктор Гончаренко, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата», рассказал о своем опыте службы в армии.


Виктор Гончаренко. Фото: pfc-cska.com

— Кто был вашим кумиром детства? (Максим Деречин)

— Голландское трио — Райкаард, Гуллит, ван Бастен. И Марадона еще.

— А сейчас есть тренеры, которыми восхищаетесь?

— Очень нравятся команды Клоппа. В любом чемпионате правильно адаптируется Гвардиола. Сарри выступил великолепно в последние сезоны. Еще до приезда в «Зенит» мне импонировала работа Лучано Спаллетти. И всегда по душе была работа Пеллегрини.

— Согласитесь работать главным тренером сборной России в случае ухода Черчесова после чемпионата мира? (Эдуард Вашкевич)

— Я такие размышления называю песочницей. Пока не о чем говорить. Посмотрим, что будет в будущем.

— Что можете сказать про «Урал», может ли быть прогресс у команды? Раскроете тайну про ваш уход? (Василий Придеин)

— У «Урала» может быть прогресс, потому что там правильное развитие. Великолепный город, великолепный стадион. Многое зависит от правильного подбора игроков. Первые шаги делать легко, а дальше каждый дается все сложнее. У «Уфы» похожая ситуация. Что касается ухода, no comment. Зачем вспоминать — прошло и прошло.

— Вы служили в армии? И в каких войсках? (Вячеслав)

— Борисовский полк связи. О-о-о, яркое воспоминание! Находился там три недели, курс молодого бойца. В основном меня держали в медчасти, чтобы не показывался. Проще сказать, что приболел, чем показывать, что ничего не умею. Надевал костюм химзащиты. Подставил всю роту, когда все были в портянках, а я — в носках. Помню, в 6 утра бегали, когда было обалденно холодно: мы забегали в столовую, чтобы хоть немного согреться. Маршировали на плацу, нам кричали: «Не плюй на плац, тут люди умирали!» Тоже анекдот из жизни. Там шаг нужен строевой, и у меня, естественно, ничего не получалось.

— Что за история с носками?

— Меня с тренировки забрали. Говорят, иди, побудь несколько дней в части. А я-то откуда знаю, где портянки брать? Так в носках и пришел. Потом подошли пацаны поговорить, а я им: «Лучше не надо. Потому что я сейчас уйду, а вы тут останетесь».

— Ваша мечта в футболе и в жизни? (Артем)

— Без цели сложно куда-то идти. В жизни — чтобы образование сын получал, еще какие-то житейские моменты. В футболе — вообще не понимаю, когда тренер говорит, что всем все доказал. Тренер сдает экзамен как минимум раз в неделю: в каждой игре надо доказать. А если нет цели, будет только сложнее.

— Есть какая-то планка: главный тренер сборной Беларуси, России, тренер «Манчестер Юнайтед»?

— Надо планомерно развиваться, чтобы обратить на себя внимание. Тот же Сарри был банкиром, а потом достиг небывалых высот — понятно, что на него обратили внимание. Пеллегрини, Спаллетти… Все они шли вперед. Надо заслужить, а не декларировать, что куда-то хочешь. Не нужно кричать «хочу в «Барселону» — нужно для этого что-то сделать. Лично я хочу идти вперед, а дальше — как получится.

 
 
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Главный тренер московского ЦСКА белорус Виктор Гончаренко вспомнил о своем опыте службы в армии.
 
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