Фиона Гибб наконец прокомментировала появление флага ЛГБТ-сообщества на здании британского посольства

Рассказывая про предстоящий Большой британский фестиваль, посол Великобритании Фиона Гибб коснулась и темы радужного флага на здании посольства, появление которого вызвало бурную реакцию в Беларуси.

«Наш министр иностранных дел поощряет вывешивание флагов, потому что мы поощряем всемирно принятые права человека и сообщество ЛГБТ должно пользоваться таким же уважением, что и все другие. В Беларуси, очевидно, есть дискриминация. Мы вывешиваем такие флаги в посольствах по всему миру. Цель этого - бросить вызов дискриминации», – рассказала посол. Прокомментировать последующие действия беларуского МВД Фиона Гибб отказалась. На вопрос, будут ли вешать флаг в следующем году, она ответила: «Вот в следующем году и решим».

Напомним, что в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, который отмечается 17 мая, на посольстве Великобритании появился флаг ЛГБТ-сообщества. Спустя три дня МВД опубликовало на своем сайте откровенно гомофобную статью, призывающую вспомнить христианские ценности и сплотиться против «ЛГБТ-подделки». Чуть позже глава ведомства Игорь Шуневич лично негативно высказался в отношении гомосексуалов. В ответ на действия властей беларусы создали петицию с требованием удалить статью с сайта МВД (пока она все там же), а Вика Биран провела одиночный пикет у здания МВД (ее будут судить за несанкционированные массовые предприятия).

Фестиваль

Большой британский фестиваль пройдет в Верхнем городе 16 июня при поддержке посольства Британии в Минске. Устроители праздника откроют как минимум восемь интерактивных тематических площадок: «Еда», «Музыка», «Культура», «Мода», «Спорт», «Бизнес», «Образование» и «Детский уголок». Гости феста смогут поиграть в большой теннис и гольф, попробовать традиционные британские блюда и послушать песни британских групп. Хедлайнером фестиваля будет Шан Эванс, экс-вокалистка группы Kosheen.

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