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Китаец подарил своей девушке букет из денег. Теперь его могут отправить под суд

31.05.2018 13:34 — Разное | Tut.by  
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В Китае мужчина подарил возлюбленной гигантский букет из банкнот, и теперь ему грозят проблемы с законом. Об этом сообщил информационный портал Asia One.

Житель города Чунцин вручил своей девушке букет, сделанный из банкнот общей суммой в 334 тысячи юаней (около 105 тысяч белорусских рублей) на ее день рождения. Один из гостей праздничной вечеринки отметил, что цветы в технике оригами из юаней семеро флористов делали больше десяти часов. «Он действительно любит свою девушку, а у его семьи полно денег», — добавил он.

Однако сотрудник Народного банка Китая не оценил романтичный жест соотечественника и отметил, что влюбленного могут отправить под суд за намеренную порчу национальной валюты. «Это запрещено, потому что люди должны ценить юань. Существуют много способов выразить любовь, но никто не должен нарушать закон», — пояснил он.

Повредили ли банкноты во время изготовления букета, не уточняется.

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Теги: Курсы валют
 
 
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В Китае мужчина подарил возлюбленной гигантский букет из банкнот, и теперь ему грозят проблемы с законом.
 
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