«Сложно справиться с психологической зависимостью». Случчане поделились опытом своего отказа от курения

16 ноября во всём мире отмечают День отказа от курения, а 31 мая – Всемирный день без табака. В эти дни медики в очередной раз призывают задуматься о своём здоровье и отказаться от этой пагубной привычки. По данным Всемирной организации здравоохранения курение находится на втором месте среди самых значимых причин смертности – табак убивает около половины употребляющих его людей.

Беларусь к подобным мероприятиям подходит – с 15 ноября 2017 в стране все производители сигарет начали печатать на пачках устрашающие картинки. Мы же обратились к случчанам – бывшим заядлым курильщикам, чтобы узнать, как им удалось избавиться от вредной привычки.

Роман, 29 лет, индивидуальный предприниматель

— Начал курить в 17 лет, пробовал бросать очень много раз, иногда получалось на пару недель, иногда на месяц, самое большое было около полугода. Последний раз бросил в 27 и не курю уже два года. За 10 лет борьбы с зависимостью от никотина я понял, что физический дискомфорт или, как говорят, «ломка» – это ерунда, и с ней вполне можно справиться, просто нужно немного подождать пока организм перестроится. Куда сложнее справиться с психологической зависимостью. Ты привыкаешь курить после обеда, когда просыпаешься, перед сном, когда идешь по улице или кого-то ждешь и т.д.

Перед тем, как бросить курить, я разбирался в механике привыкания к никотину, в его воздействии на тело и подсознание, а также разбирал уловки и отмазки, на которые шел прошлые десятки раз «бросания». Я сам себе не давал бросить курить, хотя очень этого хотел. Только тогда, когда я это осознал на глубоком уровне, я смог выкурить свою последнюю сигарету.

Анатолий, 48 лет, водитель

— Курить я начал очень рано – в 14-15 лет. Тогда это было модно и мне казалось, что я очень взрослый и самостоятельный. Мне понадобилось больше 20 лет, чтобы понять, насколько это вредная привычка: однажды утром у меня начался приступ кашля и вышла мокрота чёрного цвета. Врачи сказали, что мои лёгкие в плохом состоянии, и если не брошу курить, то очень скоро начнутся серьёзные проблемы со здоровьем. С тех пор я никогда не притрагивался к сигаретам и, мне кажется, даже перестал испытывать тягу к никотину.

Екатерина, 24 года, учитель

— Впервые попробовала сигарету в 16 лет – уговорили девочки из старших классов, которые курили за школой. Втянулась очень быстро, дошло до того, что в день у меня уходило по полторы пачки сигарет. Бывало, что пыталась бросить, но хватало меня ненадолго. Окончательно бросить курение смогла только год назад, когда узнала, что беременна. Ради здоровья своей дочки оставила пагубную привычку, хотя, если честно, к сигаретам тянет до сих пор.

Алёна, 38 лет, визажист

— Курила с 16 лет, забеременела в 19 - и обрадовалась, что появился повод бросить. Но, сделав перерыв на время беременности и кормления, продолжила, будто и не прекращала. Полное осознание, что не хочу курить, пришло ко мне в 30 лет, в один день, точнее утро. Проснувшись, ощутила противный запах на волосах, руках - и поняла, что любящая себя девушка должна пахнуть вкусно (смеётся). С этим осознанием тяга к никотину ушла.



Катя Ивановская

Slutsk-Gorod.by