«Прямые линии». Отдел образования с 1 по 8 июня ответит на вопросы о выпускных экзаменах





Отдел образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома организует работу «прямой телефонной линии» в период проведения выпускных экзаменов в учреждениях общего среднего образования в 2017/2018 учебном году. Об этом сообщается на сайте отдела.

Ниже приводится график телефонных линий с указанием направления консультации и ФИО контактного лица.

Деятельность руководящих работников учреждений образования в период подготовки и проведения выпускных экзаменов — Бондаренко Елена Ивановна, Серединская Инна Аликовна. Телефоны: 61063, 25421.

Бондаренко Елена Ивановна, Серединская Инна Аликовна. Телефоны: 61063, 25421. Подготовка и проведение выпускных экзаменов по белорусскому языку и литературе, русскому языку и литературе — Хотенко Светлана Михайловна. Телефон: 25427.

Хотенко Светлана Михайловна. Телефон: 25427. Подготовка и проведение выпускных экзаменов по математике — Крыгина Ирина Владимировна. Телефон: 56961.

Крыгина Ирина Владимировна. Телефон: 56961. Подготовка и проведение выпускных экзаменов по истории Беларуси — Бойко Елена Анатольевна. Телефон: 53776.

Бойко Елена Анатольевна. Телефон: 53776. Подготовка и проведение выпускных экзаменов по иностранным языкам — Шуманская Наталия Ивановна. Телефон: 52531.

«Прямые телефонные линии» будут проходить с 1 по 8 июня, за исключением выходных - 2 и 3 июня, ежедневно с 15:00 до 17:00.



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