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«Прямые линии». Отдел образования с 1 по 8 июня ответит на вопросы о выпускных экзаменах
31.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Отдел образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома организует работу «прямой телефонной линии» в период проведения выпускных экзаменов в учреждениях общего среднего образования в 2017/2018 учебном году. Об этом
Ниже приводится график телефонных линий с указанием направления консультации и ФИО контактного лица.
«Прямые телефонные линии» будут проходить с 1 по 8 июня, за исключением выходных - 2 и 3 июня, ежедневно с 15:00 до 17:00.
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Отдел образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома организует работу «прямой телефонной линии» в период проведения выпускных экзаменов.
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