Министр иностранных дел Беларуси находится с официальным визитом в Бельгии

Двусторонние отношения с Королевством Бельгия и общеевропейская повестка – это основные цели визита министра иностранных дел Беларуси в Брюссель.

За два дня Владимир Макей намерен обсудить текущие и перспективные белорусско-бельгийские проекты. В прошлом году эта небольшая, по европейским меркам страна, заняла седьмое место в торгово-экономических отношениях с Беларусью. Товарооборот составил почти 370 миллионов долларов. Конечно, большое внимание во время визита будет уделено политическим встречам с представителями европейских структур.

Во время работы в Брюсселе также состоятся встречи с бизнес-кругами, европейской прессой и экспертным сообществом.