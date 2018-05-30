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Министр иностранных дел Беларуси находится с официальным визитом в Бельгии

31.05.2018 13:54 — Разное | ОНТ  
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Двусторонние отношения с Королевством Бельгия и общеевропейская повестка – это основные цели визита министра иностранных дел Беларуси в Брюссель.

За два дня Владимир Макей намерен обсудить текущие и перспективные белорусско-бельгийские проекты. В прошлом году эта небольшая, по европейским меркам страна, заняла седьмое место в торгово-экономических отношениях с Беларусью. Товарооборот составил почти 370 миллионов долларов. Конечно, большое внимание во время визита будет уделено политическим встречам с представителями европейских структур.

Во время работы в Брюсселе также состоятся встречи с бизнес-кругами, европейской прессой и экспертным сообществом.

 
 
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​Двусторонние отношения с Королевством Бельгия и общеевропейская повестка – это основные цели визита министра иностранных дел Беларуси в Брюссель.
 
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