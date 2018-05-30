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"Остались мелкие недоделки". Как выглядит стадион "Динамо" в день сдачи

31.05.2018 13:50 — Разное | Tut.by  
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31 мая — официальный день сдачи стадиона «Динамо». Сегодня объект принимала комиссия с чиновниками, а для зрителей дата открытия назначена на 21 июня. Мы посмотрели, как выглядит стадион в день сдачи.


Реконструкция стадиона «Динамо» началась еще в 2012 году. Срок сдачи объекта сначала был назначен на 2017 год, но позже дату перенесли. В итоге 31 мая 2018 года объект должен быть готов к приемке. В этот день ворота «Динамо» уже были открыты, но строители все еще работали на стадионе. До открытия 21 июня на стадионе будет проходить тестирование и обкатка всех систем.

В чаше «Динамо» еще хватает мелких работ — до сих пор установлены подпорки для экрана, не снят целлофан с сидений, в переходах стоят строительные леса, на беговых дорожках лежит картон. Снаружи стадиона и внутри чаши, кажется, что все основные работы завершены и осталось лишь сделать уборку, вывезти мусор и инструменты.






— Да тут еще работ на полгода, — говорит один из строителей. — Внешне, снаружи все в основном готово. А тир и административное здание, подвалы еще нужно доделывать.

Остальные строители говорят, что на стадионе осталось устранить «небольшие недоделки», а в целом основная арена и разминочная зона готовы к приемке.

— Можно сказать, что все визуально сделано.

Вокруг стадиона установлены даже второстепенные детали — мусорки, навигация, скамьи.






Встречаем у входа двух девушек. Студентки колледжа работают на стадионе три дня от БРСМ.

— Мы пленку снимаем с сидений. Сегодня уже приходила комиссия смотреть. Начальство внутри ходит. Внутри убираются, докладывают корт. На крыше еще работают. Мы слышали, что объект должны сдать за эти три дня — сегодня последний.

Один из строителей, который занимается кровлей говорит, что навес практически доделали.


— Остались мелкие недоделки, несущественные. Можно сказать, что успели сдать. Это нормальное явление, всегда есть еще мелкие недочеты.

Кроме привлечения к работам БРСМовцев, строители говорят, что некоторые подразделения в последние дни работали с продленкой — на 3−4 часа дольше, чтобы успеть сдать стадион.


Вместимость стадиона — 22 тысячи зрителей. На объекте трудились 1600 человек, работы велись круглосуточно.

 
 
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Как выглядит арена "Динамо" в день сдачи и готов ли объект к открытию.
 
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