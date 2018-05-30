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Джордж Сорос предложил провести референдум по Brexit
В Великобритании пройдёт новая кампания против «развода» с Европейским союзом.
Её анонсировал главный сторонник европейской интеграции, американский финансист Джордж Сорос. Он считает, что выход страны из ЕС негативно повлияет на обе стороны этого процесса. Осуществлять задуманное Сорос, как и раньше, будет с помощью движения «Лучшее для Великобритании». И если до этого Brexit пытались сорвать с помощью акций протеста и рекламы, то теперь дело хотят довести до второго референдума.
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В Великобритании пройдёт новая кампания против «развода» с Европейским союзом.
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