Джордж Сорос предложил провести референдум по Brexit

В Великобритании пройдёт новая кампания против «развода» с Европейским союзом.

Её анонсировал главный сторонник европейской интеграции, американский финансист Джордж Сорос. Он считает, что выход страны из ЕС негативно повлияет на обе стороны этого процесса. Осуществлять задуманное Сорос, как и раньше, будет с помощью движения «Лучшее для Великобритании». И если до этого Brexit пытались сорвать с помощью акций протеста и рекламы, то теперь дело хотят довести до второго референдума.