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Пожар на полигоне бытовых отходов в Борисове тушили более пяти часов
Под Борисовом горел полигон бытовых отходов.
Пламя вспыхнуло поздно вечером. Потушить его удалось лишь спустя пять часов. Информации о пострадавших нет.Причины устанавливаются. Одна из главных версий – неосторожное обращение с огнём.
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Пламя вспыхнуло поздно вечером. Потушить его удалось лишь спустя пять часов.
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