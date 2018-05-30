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Глава «Белнефтехима»: механизм изменения цен на топливо определится в ближайшее время

31.05.2018 14:08 — Разное | Беларусь Сегодня  
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«В настоящее время в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть. В ближайшее время это будет известно», — приводит слова Ляшенко БЕЛТА.

Он также отметил, что повышение цен на топливо вслед за подорожанием нефти является «естественным процессом».

Ранее председатель концерна заявил, что при текущих мировых ценах на нефть (около 80$ на 25 мая) автомобильное топливо в нашей стране подорожает на 24%. При этом, предполагается, что цены будут расти, как и прежде, с минимальным шагом — на 1-2 копейки.

 
 
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«В настоящее время в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть. В ближайшее время это будет...
 
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