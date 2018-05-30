В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава «Белнефтехима»: механизм изменения цен на топливо определится в ближайшее время «В настоящее время в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть. В ближайшее время это будет...

— приводит слова ЛяшенкоОн также отметил, что повышение цен на топливо вслед за подорожанием нефти является «естественным процессом».Ранее председатель концерна, что при текущих мировых ценах на нефть (около 80$ на 25 мая) автомобильное топливо в нашей стране подорожает на 24%. При этом, предполагается, что цены будут расти, как и прежде, с минимальным шагом — на 1-2 копейки.