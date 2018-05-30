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Глава «Белнефтехима»: механизм изменения цен на топливо определится в ближайшее время
31.05.2018 14:08 — Разное | Беларусь Сегодня
«В настоящее время в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть. В ближайшее время это будет известно», — приводит слова Ляшенко
Он также отметил, что повышение цен на топливо вслед за подорожанием нефти является «естественным процессом».
Ранее председатель концерна
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«В настоящее время в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть. В ближайшее время это будет...
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