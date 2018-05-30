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Математики назвали победителя чемпионата мира по футболу

31.05.2018 14:08 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Математики Инсбрукского университета Ахим Цайлайс, Кристоф Лейтнер и Курт Хорник пришли к выводу, что одним из самых надежных методов прогнозирования являются котировки букмекерских контор, в которых учитывается огромное количество факторов, влияющих на результаты команды.

Ученые использовали для анализа данные 26 международных букмекерских компаний, сообщает RTVI.

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В итоге самые высокие шансы на победу в этом году у сборной Бразилии (вероятность 16,6%). Далее идут Германия (15,8%), Испания (12,5%) и Франция (12,1%).

Что касается сборной России, ученые не сомневаются, что команда выйдет из группы (64%). Но вот вероятность победы оценивается всего в 2,1% (12-й результат). 

В полуфиналы, согласно прогнозу, должны выйти Бразилия, Франция, Германия и Испания. В финале, вероятнее всего, сыграют Германия и Бразилия (шансы на победу у них примерно равны - 49,7% на 50,3%).

Отметим, что математикам вполне можно верить. Ранее они точно предсказали, победу Испании на ЧМ-2010 и Евро-2012. Также они угадали трех из четырех полуфиналистов ЧМ-2014. 

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. 


 
 
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Математики Инсбрукского университета Ахим Цайлайс, Кристоф Лейтнер и Курт Хорник пришли к выводу, что одним из самых надежных методов прогнозирования...
 
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