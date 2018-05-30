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Экс-начальник Пинской СПМК подозревается в хищении в особо крупном размере

31.05.2018 14:08 — Разное | Беларусь Сегодня  
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О нездоровой ситуации в этой организации мы уже сообщали. После проверки предприятия финансовой милицией и госконтролем оказалось, что за несколько лет руководитель довел предприятие до ручки, вкладывая огромные деньги в ненужное оборудование и транспорт. В итоге работники разбежались, а фирма пошла на дно.

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И вот еще один факт. Криминальный. Начальник Пинского межрайотдела УДФР КГК по Брестской области Валерий Велесницкий рассказывает: в «серой» схеме участвовал начальник, его зам и двое частников:

- Руководитель искусственно создал задолженность предприятия перед минским индивидуальным предпринимателем. В качестве «отступного» безвозмездно передал ему в собственность однокомнатную квартиру в строящемся объекте в Пинске в счет погашения несуществующей задолженности за якобы поставленные строительные леса в аренду. Ипэшник, в свою очередь, продал ее третьему лицу. При этом по договоренности деньги от реализованной квартиры четверо злоумышленников распредели между собой. Тем самым бывший начальник УП «Пинская СПМК-5» совместно с указанными лицами похитил имущество предприятия, причинив ущерб в особо крупном размере на сумму более 53 000 рублей.

Все фигуранты дела задержаны, находятся в следственном изоляторе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В настоящее время проводится предварительное расследование управлением Следственного комитета по Брестской области.

 
 
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О нездоровой ситуации в этой организации мы уже сообщали. После проверки предприятия финансовой милицией и госконтролем оказалось, что за несколько лет...
 
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