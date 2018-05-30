В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-начальник Пинской СПМК подозревается в хищении в особо крупном размере О нездоровой ситуации в этой организации мы уже сообщали. После проверки предприятия финансовой милицией и госконтролем оказалось, что за несколько лет...

О нездоровой ситуации в этой организации мы уже. После проверки предприятия финансовой милицией и госконтролем оказалось, что за несколько лет руководитель довел предприятие до ручки, вкладывая огромные деньги в ненужное оборудование и транспорт. В итоге работники разбежались, а фирма пошла на дно.И вот еще один факт. Криминальный.рассказывает: в «серой» схеме участвовал начальник, его зам и двое частников:Все фигуранты дела задержаны, находятся в следственном изоляторе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В настоящее время проводится предварительное расследование управлением Следственного комитета по Брестской области.