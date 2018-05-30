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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кобяков прибыл в Таджикистан для участия в Совете глав правительств СНГ ФОТО: БЕЛТА Всего в повестке дня саммита, который пройдет под председательством премьера Таджикистана, 14 вопросов. Участники проведут заседание в узком и...

Всего в повестке дня саммита, который пройдет под председательством премьера Таджикистана, 14 вопросов. Участники проведут заседание в узком и расширенном составе.Планируется обсудить вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества, ход переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами, положение о съезде учителей и работников образования государств - участников СНГ и молодежный проект «100 идей для СНГ», сообщили в исполкоме Содружества.Также будет принят комплекс совместных действий по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года.Кроме этого Андрей Кобяков проведет ряд двусторонних встреч с руководителями правительств стран СНГ.