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В Березе лось забрел в центр города
31.05.2018 14:08 — Разное | Беларусь Сегодня
ФОТО: Николай СИНКЕВИЧ
Лось был замечен сегодня примерно в девять часов утра. Он побывал в центральной части Березы, в парке, охладился в реке Кречет, после чего направился в частных сектор.
На место выехали спасатели, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и районной инспекции охраны животного и растительного мира.
Некоторое время назад много шума наделала история о том, что
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ФОТО: Николай СИНКЕВИЧ Лось был замечен сегодня примерно в девять часов утра. Он побывал в центральной части Березы, в парке, охладился в реке Кречет, после...
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