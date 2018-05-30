ФОТО: Николай СИНКЕВИЧ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Березе лось забрел в центр города ФОТО: Николай СИНКЕВИЧ Лось был замечен сегодня примерно в девять часов утра. Он побывал в центральной части Березы, в парке, охладился в реке Кречет, после...

Лось был замечен сегодня примерно в девять часов утра. Он побывал в центральной части Березы, в парке, охладился в реке Кречет, после чего направился в частных сектор.На место выехали спасатели, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и районной инспекции охраны животного и растительного мира.Некоторое время назад много шума наделала история о том, чтов Минске. Да и в Брестской области это не первый случай за май, когда лось приходит в населенный пункт. Ранее подобное произошло в Малоритском районе.