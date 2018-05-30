В Смолевичском районе задержали группу нелегалов и перевозившего их россиянина (ВИДЕО)

В результате успешного проведения международной операции в Смолевичском районе на стоянке для отдыха на трассе Москва - Брест был задержан автомобиль Toyota Camry. В седане находились два гражданина Афганистана и два - Индии. Перевозил их гражданин России 1965 года рождения.

Сообщается, что нарушители намеревались незаконно вывезти мигрантов из Беларуси в литовском направлении. В отношении членов международной преступной группы уже возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без нее.

Что же касается пассажиров автомобиля, то граждане Афганистана оформлены как нарушители госграницы и правил пребывания и подвергнуты административному взысканию в виде предупреждения с депортацией и запретом въезда сроком на 5 лет. В отношении граждан Индии начат административный процесс за нарушение правил пребывания.

Оперативно-разыскные мероприятия по установлению других участников преступной группы продолжаются.