В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Витебске нашли родителей потерявшейся полуторагодовалой девочки. Накануне ее мать поругалась с мужем и пьяная легла спать Удивительно, но факт: кроху никто не разыскивал. Милиция выложила информацию о ней во все доступные интернет-источники. На следующее же утро сотрудники отдела...

Удивительно, но факт: кроху никто не разыскивал. Милиция выложила информацию о ней во все доступные интернет-источники. На следующее же утро сотрудники отдела уголовного розыска Первомайского РОВД пошли по домам, показывая всем фото ребенка. Это сработало! Один из местных жителей даже дал милиционерам номер матери девочки.Почему 30-летняя витебчанка сразу же не позвонила в милицию – она толком так и не пояснила, указал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. Версия развития событий у нее следующая: мол, и не подозревала, что дочка не дома. Накануне вдрызг поругавшись с супругом, дама заглушила обиду алкоголем и легла спать. Отец девочки и вовсе не ночевал в квартире. Крайним в семейных разборках оказался несмышленый ребенок. Сейчас его мать уверяет: девочка самостоятельно вышла на улицу, спустившись с четвертого (!) этажа.Виталий Сапроненко рассказал о родителях девочки: 36-летний глава семейства неоднократно судим, его жена несколько лет назад привлекалась к административной ответственности: за переход дороги в неположенном месте и в пьяном виде. Нынешний инцидент, безусловно, заставит органы опеки пристально изучить микроклимат в этом доме.