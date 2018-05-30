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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Союзные парламентарии обсудили вопросы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы Депутаты с представителями заинтересованных министерств и ведомств посетили местный завод железобетонных изделий, завод по переработке молока «Полесские...

Депутаты с представителями заинтересованных министерств и ведомств посетили местный завод железобетонных изделий, завод по переработке молока «Полесские сыры» и убедились – на загрязненных территориях можно получать экологически чистую продукцию., – отметил. –Комиссия также побывала в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике, где постоянно идет мониторинг почвы, воды, воздуха, флоры и фауны. Ученые ищут новые технологии реабилитации загрязненных земель и делятся ими с коллегами со всей области. Кроме того, продолжилось обсуждение очередной «чернобыльской» программы., – резюмировала. –