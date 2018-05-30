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Союзные парламентарии обсудили вопросы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы
31.05.2018 14:08 — Разное | Беларусь Сегодня
Депутаты с представителями заинтересованных министерств и ведомств посетили местный завод железобетонных изделий, завод по переработке молока «Полесские сыры» и убедились – на загрязненных территориях можно получать экологически чистую продукцию.
– Мы видим, как при хозяйском отношении и грамотном подходе к делу район расцветает и богатеет, – отметил депутат Николай Валуев. – Эти земли больше всего пострадали от техногенной катастрофы, и без должного отношения властей сегодня тут могла быть пустыня. Но на улицах города гуляют семьи с детьми, молодежь, для них разработаны различные программы, которые помогают решить вопросы с жильем, работой и смотреть в будущее с оптимизмом.
Комиссия также побывала в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике, где постоянно идет мониторинг почвы, воды, воздуха, флоры и фауны. Ученые ищут новые технологии реабилитации загрязненных земель и делятся ими с коллегами со всей области. Кроме того, продолжилось обсуждение очередной «чернобыльской» программы.
– Главное – сохранить комплексный подход в решении проблем, – резюмировала председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Галина Филиппович. – Мы не можем бросить все силы и средства на одно направление, например, связанное с пожарной безопасностью, и оставить без внимания другие важные вопросы. Что нас особенно беспокоит – из программы исчезло оздоровление детей. Тут возможно только два варианта развития событий: возвращение медпомощи в новую концепцию либо создание отдельного оздоровительного комплекса.
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Депутаты с представителями заинтересованных министерств и ведомств посетили местный завод железобетонных изделий, завод по переработке молока «Полесские...
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