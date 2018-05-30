В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Борисове горел полигон бытовых отходов. На ликвидацию пожара ушло несколько часов Когда на место прибыли подразделения МЧС, они обнаружили, что горят примерно 2 гектара, при этом площадь всего полигона — 24 гектара. Официальный...

Когда на место прибыли подразделения МЧС, они обнаружили, что горят примерно 2 гектара, при этом площадь всего полигона — 24 гектара., к которой обратился корреспондент sb.by, рассказала:Причина пожара сейчас выясняется. По предварительной версии, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.Фото: