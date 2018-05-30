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В Борисове горел полигон бытовых отходов. На ликвидацию пожара ушло несколько часов
31.05.2018 14:08 — Разное | Беларусь Сегодня
Когда на место прибыли подразделения МЧС, они обнаружили, что горят примерно 2 гектара, при этом площадь всего полигона — 24 гектара.
Официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович, к которой обратился корреспондент sb.by, рассказала:
— Пожар был локализован в 22.37, а ликвидирован — в 03.29. Таким образом, на месте ЧП спасатели и сотрудники предприятия работали несколько часов. Всего на ликвидации пожара были задействованы 32 человека, из которых 23 работника МЧС, и 13 единиц техники — штабной автомобиль спасателей, автоцистерны, бульдозер, погрузчик, самосвалы, поливомоечные машины. Пострадавших нет.
Причина пожара сейчас выясняется. По предварительной версии, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.
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Когда на место прибыли подразделения МЧС, они обнаружили, что горят примерно 2 гектара, при этом площадь всего полигона — 24 гектара. Официальный...
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