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Лукашенко: На нашу безопасность тратить будем столько, сколько нужно

31.05.2018 13:33 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко: На нашу безопасность тратить будем столько, сколько нужно

http://president.gov.by

Об этом президент Беларуси заявил на совещании об итогах проверки Вооруженных Сил.

Глава государства отметил, что в содержание и перевооружение армии вкладываются существенные средства: войска оснащаются современными видами боевой техники, экипировкой и средствами управления.

"Недопустимо, чтобы дорогостоящее оружие использовалось не в полную силу, а тем более приходило в негодность из-за непрофессионализма отдельных командиров. Задача стоит не просто сохранить или увеличить военный потенциал нашей армии, но и рационально его применять, - заявил президент.

При проверке Вооруженных Сил было вскрыто множество различных недостатков. "Речь идет о формализме, безалаберности и банальной неорганизованности, что для нас крайне неприемлемо и недопустимо", - сказал глава государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что все люди в погонах, особенно командиры, должны быть образцом порядочности и добросовестного исполнения служебных обязанностей.

Президент также обратил внимание, что в 2017 году зафиксирован значительный рост фактов неуставных взаимоотношений. "Хотел бы, чтобы мне доложили, с чем это связано. Это что, действительно такой всплеск безобразий по так называемой неуставщине, или должностные лица Минобороны и других компетентных госорганов повысили требовательность и начали все это учитывать?" - поставил вопрос Лукашенко.

"Вы знаете, что расслабляться нам нельзя. Потому что подобное расслабление превращается в головотяпство и безответственность, а оно потом дорого обходится государству и народу. Не дай бог, военное время", – резюмировал президент. 
 
 
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Об этом президент Беларуси заявил на совещании об итогах проверки Вооруженных Сил.
 
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