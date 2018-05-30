Галерея, которую не видели 700 лет. Вестминстерское аббатство открывает для публики уникальную выставку.

Ранее здесь проводили королевские коронации и свадьбы. В новой экспозиции представлено 300 реликвий, которые рассказывают о тысячелетней истории аббатства. Уникальные экспонаты – от запасного алтаря до похоронного портрета короля Генриха VII. Среди современных предметов есть свадебное удостоверение принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На реставрацию залов потратили более 30 миллионов долларов.